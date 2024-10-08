Сотрудники ростовского предприятия стали серебряными призерами конкурса «Лучший по профессии»

В сентябре прошел финал ежегодного корпоративного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии ЖДРМ-2024». Мероприятие было организовано на базе Оренбургского локомотиворемонтного завода. В соревнованиях приняла участие и команда Ростовского ЭРЗ (входит в АО «Желдорреммаш»), которую представляли пять заводчан. Двое из них заняли вторые места в своих номинациях.
Всего в финальном турнире было 35 участников из 8 регионов. Ранее они уже стали победителями отборочных соревнований на своих предприятиях.
Для конкурсантов было подготовлено два этапа — теоретический и практический. Во время первого этапа участники должны были ответить на вопросы, касающиеся профессиональных стандартов и нормативных документов, значительную часть из которых занимала тема охраны труда.
На втором этапе участники практиковались на различных заданиях — у станка, с дефектоскопом в руках или на кране.
От ростовского завода в конкурсе участвовали токарь Александр Гапонов, фрезеровщик Николай Чирков, машинист крана Тамара Миленко, электросварщик Андрей Еременко и дефектоскопист Елена Ильченко. По итогам соревнований Александр Гапонов и Николай Чирков стали вторыми.
— Мы уделяем особое внимание повышению престижа рабочих профессий, заинтересованности работников завода в повышении квалификации и мастерства. Всех финалистов можно назвать победителями, так как право на выступление в подобных состязаниях предоставляется только самым достойным. Поздравляем лауреатов конкурса и призеров, желаем всем участникам и далее показывать пример профессионального владения специальностью, — обратился к участникам директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.