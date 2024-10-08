Сотрудники ростовского предприятия стали серебряными призерами конкурса «Лучший по профессии»

— Мы уделяем особое внимание повышению престижа рабочих профессий, заинтересованности работников завода в повышении квалификации и мастерства. Всех финалистов можно назвать победителями, так как право на выступление в подобных состязаниях предоставляется только самым достойным. Поздравляем лауреатов конкурса и призеров, желаем всем участникам и далее показывать пример профессионального владения специальностью, — обратился к участникам директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.