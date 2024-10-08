Собянин рассказал, где в Москве этим летом отдыхали чаще всего

В течение лета в московских парках побывали более 73,5 млн гостей. В том числе более 170 тысяч человек посетили зоны водного отдыха, освежившись в открытых бассейнах. Еще 65 тысяч человек отдали предпочтение расположенным под открытым небом площадкам для просмотра кинофильмов.
Большим спросом у жителей и гостей российской столицы пользовались зоны пикников. Многие посетители бронировали их с помощью онлайн-сервисов. За лето такие площадки около 30 тысяч раз становились местом для отдыха москвичей и приезжих.
Сергей Собянин отметил интерес жителей и гостей Москвы к проекту «НянЯрядом». Его суть заключается в том, что дети остаются под присмотром нянь в то время, когда родители проводят время друг с другом или знакомыми. Такие сервисы функционируют уже в восьми парковых зонах российской столицы.
Более 8300 человек этим летом побывали и на спортивных площадках в московских парках. С конца мая по начало сентября здесь проводятся бесплатные занятия по йоге.