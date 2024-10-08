Собянин рассказал, где в Москве этим летом отдыхали чаще всего

Сергей Собянин отметил интерес жителей и гостей Москвы к проекту «НянЯрядом». Его суть заключается в том, что дети остаются под присмотром нянь в то время, когда родители проводят время друг с другом или знакомыми. Такие сервисы функционируют уже в восьми парковых зонах российской столицы.