В Новосибирске откроется первый государственный центр ЭКО

Об открытии первого государственного центра ЭКО в Новосибирской области рассказала в пресс-центре ТАСС руководитель регионального центра планирования семьи, главный специалист министерства здравоохранения Новосибирской области по вопросам сохранения женского репродуктивного здоровья Анна Вятчинина.
Открыть центр ЭКО планируется на базе центра планирования семьи. Открытие анонсировано уже на конец 2024 года. Как рассказала эксперт, вклад ЭКО в увеличение рождаемости у пациенток, страдающим бесплодием, в среднем составляет 30−40%. При этом на сегодняшний день в Новосибирской области нет репродуктивных центров государственной принадлежности.
Планируется, что в региональном центре будет проводиться не менее 100 процедур экстракорпорального оплодотворения ежегодно. Этот объем позволит оказать помощь не только пациенткам из НСО, но и других регионов Сибири. В том числе в центре будут оказывать помощь женщинам с онкологическими заболеваниями.
В России, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, на конец сентября 2024 года проведено более 800 тыс. процедур ЭКО по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) с момента включения в нее этой процедуры. За восемь месяцев 2024 года выполнено более 71 тысячи процедур ЭКО, следует из информации ФОМС. При этом в стране ежегодно отмечается рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС, выполненной семьям с бесплодием.