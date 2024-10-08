В Новосибирске откроется первый государственный центр ЭКО

В России, по данным Фонда обязательного медицинского страхования, на конец сентября 2024 года проведено более 800 тыс. процедур ЭКО по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) с момента включения в нее этой процедуры. За восемь месяцев 2024 года выполнено более 71 тысячи процедур ЭКО, следует из информации ФОМС. При этом в стране ежегодно отмечается рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС, выполненной семьям с бесплодием.