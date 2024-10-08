Омские медики впервые провели малоинвазивную операцию на сердце

Как отметили врачи, такое заболевание является одной из самых тяжелых форм заболеваний сердца и требует оперативного лечения. При патологии устье аорты сужается и это препятствует нормальному кровотоку из левого желудочка в аорту. Уникальность операции в том, что она прошла без вскрытия грудной клетки. Впервые операция была выполнена малоинвазивным способом. Пациентам через небольшой надрез в паховой области в артерию ввели катетер. Он протягивается до сердца, где раскрывается в виде клапана.