Омские медики впервые провели малоинвазивную операцию на сердце

Операция проходила в Областной клинической больнице совместно с хирургом из Санкт-Петербурга. Внедрять новую методику рентгенхирургам помогал специалист Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии НИИ хирургии и неотложной помощи, заведующий отделением РХМДиЛ, к.м.н. Алексей Владимирович Бирюков.
Как отметили врачи, такое заболевание является одной из самых тяжелых форм заболеваний сердца и требует оперативного лечения. При патологии устье аорты сужается и это препятствует нормальному кровотоку из левого желудочка в аорту. Уникальность операции в том, что она прошла без вскрытия грудной клетки. Впервые операция была выполнена малоинвазивным способом. Пациентам через небольшой надрез в паховой области в артерию ввели катетер. Он протягивается до сердца, где раскрывается в виде клапана.
Врачи отметили, что этот вид операции значительно менее опасен и позволяет пациентам быстрее вернуться к полноценной жизни. Ранее омские врачи проводили подобные операции на сосудах, а сегодня впервые — на сердце. Обе операции прошли успешно.