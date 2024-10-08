Новый центр обработки данных открылся в Астане

ЦОД расположен в отдельном здании в центре Астаны и рассчитан на 100 серверных стоек. Площадь всех машинных залов составляет 366 м², а мощность на стойку — от 7 до 14 кВт. Данная инфраструктурная площадка открывает новые возможности для развития IT-проектов компаний и государства.
ЦОД «Ерейментау» прошел сертификацию независимой авторитетной организации Uptime Institute по уровню надёжности Tier III Design и Tier III Facility. Этот статус подтверждает высокую степень доступности ЦОД, оборудования и данных компаний-клиентов — не ниже 99.982%.
Новый дата-центр располагает бесперебойным электроснабжением, охраной, постоянной технической поддержкой в режиме 24/7, а также:
- круглосуточным доступом к серверам;
- оборудованными офисами для работы в здании ЦОД;
- всем необходимым для хранения оборудования и инструментов;
- удобной инфраструктурой для погрузочно-разгрузочных работ;
- специальными помещениями для подготовки, тестирования оборудования и ремонтных работ на территории ЦОД.
Полный перечень услуг «Ерейментау» включает в себя весь спектр сервисов, сопутствующих размещению оборудования и информационных систем в ЦОД, а также услуги по информационной безопасности и облачным сервисам.