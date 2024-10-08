Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый центр обработки данных открылся в Астане

В Астане состоялась презентация нового центра обработки данных. Это уже восьмой ЦОД, входящий в республиканскую сеть дата-центров компании, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казтелепорт».

Источник: Пресс-служба АО «Казтелепорт»

ЦОД расположен в отдельном здании в центре Астаны и рассчитан на 100 серверных стоек. Площадь всех машинных залов составляет 366 м², а мощность на стойку — от 7 до 14 кВт. Данная инфраструктурная площадка открывает новые возможности для развития IT-проектов компаний и государства.

ЦОД «Ерейментау» прошел сертификацию независимой авторитетной организации Uptime Institute по уровню надёжности Tier III Design и Tier III Facility. Этот статус подтверждает высокую степень доступности ЦОД, оборудования и данных компаний-клиентов — не ниже 99.982%.

Новый дата-центр располагает бесперебойным электроснабжением, охраной, постоянной технической поддержкой в режиме 24/7, а также:

  • круглосуточным доступом к серверам;
  • оборудованными офисами для работы в здании ЦОД;
  • всем необходимым для хранения оборудования и инструментов;
  • удобной инфраструктурой для погрузочно-разгрузочных работ;
  • специальными помещениями для подготовки, тестирования оборудования и ремонтных работ на территории ЦОД.

Полный перечень услуг «Ерейментау» включает в себя весь спектр сервисов, сопутствующих размещению оборудования и информационных систем в ЦОД, а также услуги по информационной безопасности и облачным сервисам.