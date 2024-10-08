Новый центр обработки данных открылся в Астане

ЦОД расположен в отдельном здании в центре Астаны и рассчитан на 100 серверных стоек. Площадь всех машинных залов составляет 366 м², а мощность на стойку — от 7 до 14 кВт. Данная инфраструктурная площадка открывает новые возможности для развития IT-проектов компаний и государства.