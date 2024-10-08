Федеральная палата адвокатов РФ получила статус базовой для СНГ

«Теперь наше взаимодействие будет организовано на новом уровне. Но вместе с тем на нас возлагается большая ответственность, поскольку это не просто статус, это направление движения. У нас общие задачи, представления о нашей профессии — мы хотим оказывать квалифицированную юридическую помощь. И нам всегда было важно и интересно знать, как развиваются адвокатуры в других странах, какой опыт наработан там. Мы сравниваем, ищем закономерности проблем и успехов с одной целью — мы хотим двигаться вперед. Теперь наше взаимодействие будет организовано на новом уровне. В ближайшее время, уже в ноябре, мы планируем провести первые встречи», — отмечает президент ФПА РФ Светлана Володина.