На Кубани действует предупреждение о пожароопасности 5 класса

При этом уточняется, что в южных и центральных районах, включая сам Краснодар, действует предупреждение о пожароопасности 4 класса.
По данным экспертов, ситуация усугубляется высокими температурами, низкой влажностью и сильными ветрами, которые способствуют быстрому распространению огня. В таких условиях даже небольшая искра может привести к масштабному возгоранию.
Жителям и гостям Краснодарского края напоминают, что в случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: «01», «101» или «112». Звонок бесплатный.