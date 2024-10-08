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На Кубани действует предупреждение о пожароопасности 5 класса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) объявило предупреждение о чрезвычайной и высокой пожароопасности 5 класса для северных и центральных районов региона.

При этом уточняется, что в южных и центральных районах, включая сам Краснодар, действует предупреждение о пожароопасности 4 класса.

По данным экспертов, ситуация усугубляется высокими температурами, низкой влажностью и сильными ветрами, которые способствуют быстрому распространению огня. В таких условиях даже небольшая искра может привести к масштабному возгоранию.

Жителям и гостям Краснодарского края напоминают, что в случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: «01», «101» или «112». Звонок бесплатный.

МЧС