Фаррелл Уильямс признался, что считал свой вокал похожим на голос Микки Мауса

«Клянусь, если ты сейчас послушаешь трек с этой мыслью, ты уже не сможешь от этого избавиться», — сказал Уильямс в шоу CBS Sunday Morning. Ведущий уточнил, слышит ли звезда в своем вокале «секси-версию» персонажа. На что исполнитель ответил, что имеет в виду обычного Микки.