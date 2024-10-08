Фаррелл Уильямс признался, что считал свой вокал похожим на голос Микки Мауса

Американский певец, продюсер и дизайнер Фаррелл Уильямс рассказал, что на старте карьеры думал, будто его вокал напоминает голос мультяшного персонажа Микки Мауса.
По словам артиста, такое впечатление возникало у него во время прослушивания композиции Beautiful из альбома рэпера Снуп Догга Paid tha Cost to Be da Bo$$ (2002). Фаррелл написал музыку к песне и спел в ней фальцетом.
«Клянусь, если ты сейчас послушаешь трек с этой мыслью, ты уже не сможешь от этого избавиться», — сказал Уильямс в шоу CBS Sunday Morning. Ведущий уточнил, слышит ли звезда в своем вокале «секси-версию» персонажа. На что исполнитель ответил, что имеет в виду обычного Микки.
11 октября на больших экранах выйдет байопик о Фаррелле Piece By Piece, созданный в сотрудничестве с LEGO.