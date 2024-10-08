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Шесть электричек отменят в октябре в Ростовской области

В Ростовской области на время ремонтных работ отменят шесть электричек.

Источник: Комсомольская правда

В октябре 2024 года в Ростовской области отменят шесть электричек. Это сделают из-за ремонтных работ, предупредили в телеграм-канале донского министерства транспорта.

С 14 по 26 октября не будут курсировать поезда:

— № 6355 Лихая — Глубокая, отправлением в 14:45, прибытием в 15:43;

— № 6362 Глубокая — Лихая, отправлением в 18:02, прибытием в 19:09;

— № 6361 Лихая — Глубокая, отправление в 20:25, прибытием в 21:25.

С 15 по 27 октября из расписания исключат электричку № 6354 Глубокая — Лихая, отправлением в 06:04, прибытием в 07:12.

С 14 по 27 октября пассажиров не будут возить по двум маршрутам:

— № 6366 Лихая — Новомихайловская, отправлением в 07:23, прибытием в 07:58;

— № 6367 Новомихайловская — Лихая, отправлением в 08:19, прибытием в 08:54.

Дополнительную информацию пассажирам предлагают уточнять на сайте АО «‎СКППК».