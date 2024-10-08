Пять адвокатов получили от 8,5 до 13 лет колонии за вымогательство и шантаж

Участники преступной группы организовали незаконное возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении владельца опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани» и заключение ее под стражу. Соучастники преступления потребовали у руководителя этой организации передать им 100% доли в уставном капитале предприятия и сумму в 150 миллионов рублей. При этом они, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству", — отмечает ведомство.