Пять адвокатов получили от 8,5 до 13 лет колонии за вымогательство и шантаж

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Преображенский районный суд Москвы приговорил пятерых адвокатов к заключению на срок от 8,5 до 13 лет за вымогательство активов краснодарских предприятий, сообщает пресс-служба суда.
Защитников также признали виновными в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с шантажом.
По данным Генпрокуратуры, в 2019 году бенефициары группы компаний Концерн «Покровский» создали организованную группу для совершения вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.
"В ее состав вошли адвокаты Генрих Хачатуров, Александр Войналович, Владислав Бражников, Александр Глазырин, Геннадий Родионов и другие.
Участники преступной группы организовали незаконное возбуждение уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении владельца опытно-производственного хозяйства «Слава Кубани» и заключение ее под стражу. Соучастники преступления потребовали у руководителя этой организации передать им 100% доли в уставном капитале предприятия и сумму в 150 миллионов рублей. При этом они, используя подкуп и шантаж, склонили двух свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к вымогательству", — отмечает ведомство.
Генпрокуратура установила, что в июле 2019 года участники группы также вымогали активы у владельцев сельскохозяйственного закрытого акционерного общества (СКВО) на сумму свыше 2 миллиардов рублей, угрожая насилием и незаконным привлечением к уголовной ответственности.
«По совокупности преступлений Владиславу Бражникову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Александру Войналовичу назначили 11 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Александру Глазырину назначено 10 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Генрих Хачатуров и Геннадий Родионов получили по 8 лет 6 месяцев с аналогичными штрафами», — уточняет пресс-служба суда.