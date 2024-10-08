Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство отчиталось о готовности страны к отопительному сезону

В Правительстве обсудили завершение подготовки к отопительному сезону, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос завершения подготовки к отопительному сезону. О готовности энергетической и коммунальной инфраструктуры доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Отопительный сезон уже начат в области Абай, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Астана. В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября.

Министр энергетики отметил, что на электрических станциях завершен ремонт на 5 энергоблоках, 32 котлах, 28 турбинах. Ремонтные работы ведутся также на 4 энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах.

На электрических сетях выполнен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанциях и 4 046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон Министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию и увеличен годовой лимит возвратных инвестиций.

Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года до 327 млрд тенге. Вместе с тем на складах к отопительному сезону накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута.

Министерство держит на контроле ряд вопросов по регионам.

Так, в Восточно-Казахстанской области на Риддер ТЭЦ в работе находятся 2 котла (№ 3, 6). Ремонт котлов № 1 и 2 завершен, проводятся пусковые операции. Ремонт 2 котлов (№ 4, 5) будет завершен до 10 ноября.

В Туркестанской области на ТЭЦ г. Кентау произведена растопка котлов № 8, 10, 11. До середины октября должна быть обеспечена готовность котлов № 5, 6, 9, 10. В зимний период необходима работа 4 котлов.

В Мангистауской области для стабильной работы энергосистемы необходимо завершить ремонт энергоблока № 3 ТЭС ТОО «МАЭК» до конца текущего года.

«Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода энергетическим предприятиям необходимо завершить ремонты основного и вспомогательного оборудования в утвержденные сроки, обеспечить накопление и поддержание нормативного запаса топлива, проводить регулярные проверки энергетических предприятий Комитетом энергетического надзора и контроля» Алмасадам Саткалиев.

ЖКХ