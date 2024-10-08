Правительство отчиталось о готовности страны к отопительному сезону

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос завершения подготовки к отопительному сезону. О готовности энергетической и коммунальной инфраструктуры доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Отопительный сезон уже начат в области Абай, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Астана. В связи с погодными условиями начало отопительного сезона в западных и южных регионах планируется с середины октября.
Министр энергетики отметил, что на электрических станциях завершен ремонт на 5 энергоблоках, 32 котлах, 28 турбинах. Ремонтные работы ведутся также на 4 энергоблоках, 23 котлах и 16 турбинах.
На электрических сетях выполнен ремонт 19,9 тыс. км линий электропередачи, 376 подстанциях и 4 046 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
Для повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон Министерством скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию и увеличен годовой лимит возвратных инвестиций.
Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года до 327 млрд тенге. Вместе с тем на складах к отопительному сезону накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута.
Министерство держит на контроле ряд вопросов по регионам.
Так, в Восточно-Казахстанской области на Риддер ТЭЦ в работе находятся 2 котла (№ 3, 6). Ремонт котлов № 1 и 2 завершен, проводятся пусковые операции. Ремонт 2 котлов (№ 4, 5) будет завершен до 10 ноября.
В Туркестанской области на ТЭЦ г. Кентау произведена растопка котлов № 8, 10, 11. До середины октября должна быть обеспечена готовность котлов № 5, 6, 9, 10. В зимний период необходима работа 4 котлов.
В Мангистауской области для стабильной работы энергосистемы необходимо завершить ремонт энергоблока № 3 ТЭС ТОО «МАЭК» до конца текущего года.
«Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода энергетическим предприятиям необходимо завершить ремонты основного и вспомогательного оборудования в утвержденные сроки, обеспечить накопление и поддержание нормативного запаса топлива, проводить регулярные проверки энергетических предприятий Комитетом энергетического надзора и контроля» Алмасадам Саткалиев.