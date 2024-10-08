Правительство отчиталось о готовности страны к отопительному сезону

Принятые меры в 2024 году позволили увеличить финансирование ремонтных работ на 44% больше уровня прошлого года до 327 млрд тенге. Вместе с тем на складах к отопительному сезону накоплено 5,2 млн тонн угля и 88 тыс. тонн мазута.