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Мэр Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства в Канавинском районе

Мэр Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства в Канавинском районе.

Источник: Юрий Шалабаев

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил объекты, на которых идет благоустройство в Канавинском районе. Об этом глава города рассказал в телеграм-канале.

Обход проходил вместе с новым главой района Артемом Ивановым. На данный момент в Канавине идет ремонт дороги за нижегородским планетарием. Проезжая часть в этом месте уже готова, сейчас рабочие обустраивают тротуары. В план на 2025 год также включили прилегающую дорогу.

Кроме того, ведутся работы по устройству нового сквера в границах улиц Марата и Советской недалеко от метромоста. Там появятся скейт-парк, зона паркура, качели. Сдача объекта задерживается, однако подрядчик обещает завершить реализацию проекта в ближайшие две недели.

Напомним, Артем Иванов стал главой Канавинского района в Нижнем Новгороде 4 октября.