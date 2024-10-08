Мэр Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства в Канавинском районе.

Обход проходил вместе с новым главой района Артемом Ивановым. На данный момент в Канавине идет ремонт дороги за нижегородским планетарием. Проезжая часть в этом месте уже готова, сейчас рабочие обустраивают тротуары. В план на 2025 год также включили прилегающую дорогу.