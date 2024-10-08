Мэр Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства в Канавинском районе.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил объекты, на которых идет благоустройство в Канавинском районе. Об этом глава города рассказал в телеграм-канале.
Обход проходил вместе с новым главой района Артемом Ивановым. На данный момент в Канавине идет ремонт дороги за нижегородским планетарием. Проезжая часть в этом месте уже готова, сейчас рабочие обустраивают тротуары. В план на 2025 год также включили прилегающую дорогу.
Кроме того, ведутся работы по устройству нового сквера в границах улиц Марата и Советской недалеко от метромоста. Там появятся скейт-парк, зона паркура, качели. Сдача объекта задерживается, однако подрядчик обещает завершить реализацию проекта в ближайшие две недели.
Напомним, Артем Иванов стал главой Канавинского района в Нижнем Новгороде 4 октября.