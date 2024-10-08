В МИСИС рассказали о создании сложного ИИ на основе нейросетей Хопфилда и Хинтона

«Нейронные сети представляют собой универсальный инструментарий, который применяется везде, в том числе в ядерной физике. Все современные нейросети построены на небольшом числе базовых конфигураций, в том числе на основе сетей Хопфилда. Можно сказать, что нобелевские лауреаты создали те кирпичики, из которых были построены более сложные современные нейросети», — пояснил Филимонов.