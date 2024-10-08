Из Астаны в Актобе: дополнительный рейс запускает Qazaq Air

«Авиакомпания Qazaq Air с 10 октября в дополнении к ежедневным рейсам из Астаны в Актобе вводит дополнительные перелеты».
Рейсы запланированы по вторникам и четвергам:
- IQ 385 Астана (07:45) — Актобе (09:50),
- IQ 386 Актобе (10:30) — Астана (12:20).
«Благодаря удобному расписанию стыковочные рейсы также придутся по душе и путешественникам из Актобе через Астану в Кызылорду, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Костанай».
Увеличение числа рейсов, полагают в Qazaq Air, будет способствовать увеличению уровня мобильности населения и развитию внутреннего туризма страны.
Забронировать и купить билеты возможно на официальном сайте www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.