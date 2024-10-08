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Из Астаны в Актобе: дополнительный рейс запускает Qazaq Air

АСТАНА, 8 окт — Sputnik. Изменения в расписании полетов авиакомпании Qazaq Air анонсировали в Минтранспорта.

Источник: Sputnik.kz

«Авиакомпания Qazaq Air с 10 октября в дополнении к ежедневным рейсам из Астаны в Актобе вводит дополнительные перелеты».

говорится в сообщении компании.

Рейсы запланированы по вторникам и четвергам:

  • IQ 385 Астана (07:45) — Актобе (09:50),
  • IQ 386 Актобе (10:30) — Астана (12:20).

«Благодаря удобному расписанию стыковочные рейсы также придутся по душе и путешественникам из Актобе через Астану в Кызылорду, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Костанай».

добавили в компании.

Увеличение числа рейсов, полагают в Qazaq Air, будет способствовать увеличению уровня мобильности населения и развитию внутреннего туризма страны.

Забронировать и купить билеты возможно на официальном сайте www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

туризм и отдых