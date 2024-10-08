Минобороны Беларуси сказало о призыве военнообязанных на мобилизационные занятия

В Министерстве обороны сообщили о старте занятий по мобилизационной готовности в Беларуси.
Так, занятия по мобилизационной готовности будут проходить по всей Беларуси с 8 по 11 октября включительно. Руководить занятиями будут главы облисполкомов.
— Во всех административных районах страны пройдут плановые теоретические и практические мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе.
Как пояснили в Минобороны, целью занятий по мобилизационной готовности является повышение уровня подготовки и слаженности органов управления теробороны к формированию территориальных войск. Во время занятий особое внимание уделят совершенствованию навыков должностных лиц исполкомов, военкоматов и администраций по выполнению ими обязанностей в пунктах приема мобилизационных ресурсов.
В Минобороны отметили, что в рамках мобилизационных занятий предусмотрен призыв военнообязанных. Белорусов призовут на однодневный сбор, где будут доводиться основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».
Еще президент поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.