Минобороны Беларуси сказало о призыве военнообязанных на мобилизационные занятия

Как пояснили в Минобороны, целью занятий по мобилизационной готовности является повышение уровня подготовки и слаженности органов управления теробороны к формированию территориальных войск. Во время занятий особое внимание уделят совершенствованию навыков должностных лиц исполкомов, военкоматов и администраций по выполнению ими обязанностей в пунктах приема мобилизационных ресурсов.