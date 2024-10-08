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Минобороны Беларуси сказало о призыве военнообязанных на мобилизационные занятия

Занятия по мобилизационной готовности с призывом военнообязанных начались в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили о старте занятий по мобилизационной готовности в Беларуси.

Так, занятия по мобилизационной готовности будут проходить по всей Беларуси с 8 по 11 октября включительно. Руководить занятиями будут главы облисполкомов.

— Во всех административных районах страны пройдут плановые теоретические и практические мероприятия, — прокомментировали в пресс-службе.

Как пояснили в Минобороны, целью занятий по мобилизационной готовности является повышение уровня подготовки и слаженности органов управления теробороны к формированию территориальных войск. Во время занятий особое внимание уделят совершенствованию навыков должностных лиц исполкомов, военкоматов и администраций по выполнению ими обязанностей в пунктах приема мобилизационных ресурсов.

В Минобороны отметили, что в рамках мобилизационных занятий предусмотрен призыв военнообязанных. Белорусов призовут на однодневный сбор, где будут доводиться основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».

Еще президент поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.