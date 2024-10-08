Экс-следователя Тамбиева приговорили к 16 годам колонии за взятку в биткоинах

Тамбиев возглавлял московский главк Следственного комитета по Тверскому району и расследовал дело хакерской группировки Infraud Organization. Под подозрение следствия попали трое членов объединения: уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманы и гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев. За взятку экс-следователь помогал им: устроил так, чтобы мужчин отравили под домашний арест вместо СИЗО, не арестовывал их средства. В криптокошельках обвиняемых нашли 5212,9 биткоина, или 14 млрд руб., Тамбиев дал хакерам время спасти свои деньги, взамен потребовав себе половину суммы. Для этого с помощью Ляховенко он провернул схему по переводу финансов прямо в отделении.