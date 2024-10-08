Врач рассказала о вреде борща и супа харчо

Харчо и борщ могут привести к появлению у людей с заболеваниями ЖКТ болезненных ощущений, чувства жжения в подложечной области. Такие симптомы свидетельствуют об обострении хронических заболеваний. Поэтому страдающим от перечисленных выше проблем людям надо заменять борщ и харчо менее жирными супами.