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Врач рассказала о вреде борща и супа харчо

Жирные и насыщенные супы противопоказаны людям с предрасположенностью к болезням желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА «Новости» гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Борщ
Источник: Shutterstock

К числу вредных для желудка и кишечника супов эксперт отнесла борщ и харчо. Такие блюда не стоит употреблять в пищу людям, страдающим панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом.

Харчо и борщ могут привести к появлению у людей с заболеваниями ЖКТ болезненных ощущений, чувства жжения в подложечной области. Такие симптомы свидетельствуют об обострении хронических заболеваний. Поэтому страдающим от перечисленных выше проблем людям надо заменять борщ и харчо менее жирными супами.

Однако в целом борщ не является вредной пищей. В бульонах, сваренных на кости, содержится большое количество желатина, укрепляющего ногти, волосы и кожу. Содержащееся в борще железо способствует укреплению мышц и положительно влияет на систему кровообращения. Наконец, овощи из борща улучшают обмен веществ человека.

Находящаяся в составе супа харчо зелень содержит антиоксиданты, защищающие клетки от воздействия вредных факторов. Содержащиеся в таком супе пектины способствуют улучшению работы органов пищеварения человека.