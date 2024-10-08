Врач рассказала о вреде борща и супа харчо

К числу вредных для желудка и кишечника супов эксперт отнесла борщ и харчо. Такие блюда не стоит употреблять в пищу людям, страдающим панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом.
Харчо и борщ могут привести к появлению у людей с заболеваниями ЖКТ болезненных ощущений, чувства жжения в подложечной области. Такие симптомы свидетельствуют об обострении хронических заболеваний. Поэтому страдающим от перечисленных выше проблем людям надо заменять борщ и харчо менее жирными супами.
Однако в целом борщ не является вредной пищей. В бульонах, сваренных на кости, содержится большое количество желатина, укрепляющего ногти, волосы и кожу. Содержащееся в борще железо способствует укреплению мышц и положительно влияет на систему кровообращения. Наконец, овощи из борща улучшают обмен веществ человека.
Находящаяся в составе супа харчо зелень содержит антиоксиданты, защищающие клетки от воздействия вредных факторов. Содержащиеся в таком супе пектины способствуют улучшению работы органов пищеварения человека.