Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны

По данным следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна за совершение определенных действий в его пользу. В ходе обыска следователи обнаружили в жилище Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.