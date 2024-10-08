Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. 235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста бывшего начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Суд продлил в отношении Кузнецова ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2025 года», — уточнили в суде.
По данным следствия, в 2021—2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна за совершение определенных действий в его пользу. В ходе обыска следователи обнаружили в жилище Кузнецова более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Восьмое управление Генштаба решает задачи по обеспечению Министерства обороны необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению вооруженными силами. Кузнецов руководил этим подразделением с 2010 года, а управление кадров Минобороны он возглавил в мае 2023 года.