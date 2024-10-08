Музыкант из России попал в голосование на номинацию «Грэмми»

Российский 18-летний музыкант Дмитрий Волынкин из Тамбовской области, известный под псевдонимом Øneheart, рассказал во вторник, 8 октября, о том, как вместе с коллегами по цеху стал претендентом на номинацию премии «Грэмми».
Ранее Волынкин сообщил, что альбом Midnight Journey, который был написал Øneheart совместно с пермским музыкантом Александром Масловым (Antent) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso), участвует в голосовании на номинацию «Лучший нью-эйдж альбом».
По его словам, всё зависит от решения голосующего совета «Грэмми». Свой успех в столь молодом возрасте музыкант объяснил тем, что просто любит свое дело и горит им.
«У меня самое лучшее окружение рядом, самая лучшая аудитория, это меня и вдохновляет писать музыку и творить. Везение, помощь лейбла тоже сыграли свою роль, безусловно», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.
Ранее, 17 сентября, сообщалось, что на американскую певицу Майли Сайрус, получившую «Грэмми», подали в суд из-за сходства ее песни Flowers и трека When I Was Your Man американского исполнителя Бруно Марса. Истцом выступила компания Tempo Music Investments, владеющая частью авторских прав на песню Марса.
Причиной иска было названо нарушение авторских прав, передает НСН. Отмечается, что сам певец Бруно Марс не указан в документе как истец.
Tempo Music Investments требует, чтобы Майли Сайрус, авторы песни Грегори Хайн и Майкл Поллак, а также компании Sony Music Publishing и Apple прекратили распространение песни Flowers и выплатили компенсацию за ущерб.
Главной звездой прошедшей церемонии стала Бейонсе. Певица получила четыре статуэтки и стала самой титулованной артисткой в истории «Грэмми» — на ее счету 32 победы, уточняется на сайте kp.ru.
Композиция американской певицы Билли Айлиш What Was I Made For? к фильму «Барби» завоевала музыкальную награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года», сообщается на сайте aif.ru.