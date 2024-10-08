В Кишиневе начали штрафовать самокатчиков: Снимают по семь тысяч с человека

В субботу ночью меня остановили на прокатном самокате Болт возле Цирка и спросили почему я без экипировки, на что я ответил что откуда у меня может быть экипировка если я арендую? Ответ был таков: нас это не интересует. Потом последовал вопрос вы, что-то употребляли? Я был трезвый, но вечером я употреблял алкоголь, но я же не знал, что могут заставить дышать в трубочку, ибо я же не водитель автомобиля и у меня нет прав. В итоге меня оштрафовали на 5000 л .Всё бы ничего, но о том, что самокат будет эвакуирован меня никто не известил… через 2 дня со мной связывается компания Bolt и спрашивает, что у меня случилось ночью, так как их самокат эвакуировали в Трушены. Я просто обалдел .Они внычку на мое имя эвакуировали самокат Карл! Самокат ! и мне ещё нужно ездить тратить время на то, чтобы его привезти и заплатить мало того, что штраф за эвакуатор, так ещё и за 3 дня простоя на штраф стоянке.