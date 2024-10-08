В Кишиневе начали штрафовать самокатчиков: Снимают по семь тысяч с человека

В Кишинёве самокатчика оштрафовали за езду без защитной экипировки на 5000 леев. Прокатный самокат забрали на штрафстоянку и за это он заплатил ещё 1150 леев.
Пишет пользователь соц. сетей:
Хочу поделиться с вами ситуацией, чтобы вы были в курсе происходящего в городе:
В субботу ночью меня остановили на прокатном самокате Болт возле Цирка и спросили почему я без экипировки, на что я ответил что откуда у меня может быть экипировка если я арендую? Ответ был таков: нас это не интересует. Потом последовал вопрос вы, что-то употребляли? Я был трезвый, но вечером я употреблял алкоголь, но я же не знал, что могут заставить дышать в трубочку, ибо я же не водитель автомобиля и у меня нет прав. В итоге меня оштрафовали на 5000 л .Всё бы ничего, но о том, что самокат будет эвакуирован меня никто не известил… через 2 дня со мной связывается компания Bolt и спрашивает, что у меня случилось ночью, так как их самокат эвакуировали в Трушены. Я просто обалдел .Они внычку на мое имя эвакуировали самокат Карл! Самокат ! и мне ещё нужно ездить тратить время на то, чтобы его привезти и заплатить мало того, что штраф за эвакуатор, так ещё и за 3 дня простоя на штраф стоянке.
Я понимаю когда тебя нагибают мошенники, но не когда это делают Гос Органы ..я повторюсь я не водитель я не знаю этих процедур, но нагибают меня ровно так же будто я сдавал на права хотя я еду метр от бордюра как велосипедист… даже без предупреждений сразу штраф и эвакуация транспортного средства ..видно же что я не привлекался ни разу за какой то беспредел.
Отношение просто скотское ..Теперь я понимаю почему их так ненавидят водители ..и правильно делают. Сегодня 4 часа потерял из-за их некомпетентности, так как они понятия сами не имели как это оформить. Тоесть эвакуировать они умеют, а дальше че делать они уже не в курсе ..а разговаривают так, будто я к ним домой пришел. Я не коем образом не хочу сейчас оскорбить всех… речь идёт исключительно о тех, кто некорректно себя ведет, а таких хватает в каждой профессии ..профессия тут не причем на самом деле. Мне и обидно и стыдно одновременно, что так вышло, потому что я очень ответственный и никогда пьяный за руль бы не сел я не псих пьяным кататься по дороге, но я не думал что на самокате тоже могут проверить на алкотестер ..я бы тогда не сел за него..Велики тоже кстати попадают под эти же правила.
Вообщем толку с этим самокатов и великов на прокат нету, так как экипировку вы с собой таскать не будите и ехать по тротуару тоже запрещено.
..Ах да… ребята из фирмы Болт сказали что если вас остановят на тротуаре самокат тоже эвакуируют ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Вместе в представителями фирмы Болт забрали самокат с Трушен ..заплатили 1150 л — 500 л эвакуатор и 650 л штраф стоянка.