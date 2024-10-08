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Экс-следователь Тамбиев получил 16 лет колонии по делу о рекордной взятке в биткоинах

Балашихинский городской суд Московской области приговорил бывшего московского следователя Марата Тамбиева к 16 годам колонии по делу о рекордной взятке в биткоинах, его подчинённая Кристина Ляховенко осуждена к 9 годам заключения.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Балашихинский городской суд Московской области приговорил бывшего московского следователя Марата Тамбиева к 16 годам колонии по делу о рекордной взятке в биткоинах, его подчинённая Кристина Ляховенко осуждена к 9 годам заключения, сообщает Генпрокуратура.

Суд установил, что в течение двух лет Тамбиев получал взятки от обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, общая сумма которых превысила 7,5 миллиардов рублей. За «вознаграждение» сотрудники следственных органов фальсифицировали доказательства и способствовали вынесению решений о более мягких мерах пресечения.

Суд также запретил Тамбиеву и Ляховенко занимать должности в органах госвласти в течение 12 и 9 лет и лишил их специальных званий «майор юстиции» и «старший лейтенант юстиции», соответственно.

Кроме того, Марату Тамбиеву назначен штраф в размере 500 миллионов рублей.

В июне Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 1 032 биткоинов с бывшего начальника следственного отдела по Тверскому району столицы Тамбиева.