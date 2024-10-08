Экс-следователь Тамбиев получил 16 лет колонии по делу о рекордной взятке в биткоинах

Суд установил, что в течение двух лет Тамбиев получал взятки от обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, общая сумма которых превысила 7,5 миллиардов рублей. За «вознаграждение» сотрудники следственных органов фальсифицировали доказательства и способствовали вынесению решений о более мягких мерах пресечения.