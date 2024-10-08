Бьорк анонсировала книгу, посвященную своему туру Cornucopia

Концерты турне были дополнены виртуальной реальностью и 360-градусным звуком. По задумке артистки VR-технологии сочетались с декорациями театра XIX века. В постановках участвовали исландский хор из 50 человек и группа музыкантов с изготовленными на заказ инструментами вроде водяных барабанов, круглых флейт и магнитных арф. Изображения проецировались на 27 движущихся штор и попадали на различные текстуры и светодиодные экраны. Режиссером шоу выступила классик «нового аргентинского кино» Лукреция Мартель.