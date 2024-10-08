Эксперт: открытия нобелевских лауреатов положили начало новой криминалистике

«Нейросети заложили основы для нового витка развития криминалистики и сферы информационной безопасности, как и в целом для развития человечества. В криминалистике речь идет об огромном количестве разных по характеру данных, событиях операционных систем, записях с видеокамер, записях физических систем безопасности. Нейросеть может сказать, что скорее всего этот человек мог совершить преступление. Они уже делают выводы на основе доступной информации, это новый шаг, новое знание, которого до нейросетей не существовало», — рассказал Чечулин.