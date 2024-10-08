Эксперт: открытия нобелевских лауреатов положили начало новой криминалистике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Открытия нобелевских лауреатов Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона в области нейросетей и машинного обучения заложили основу для качественно нового витка в современной криминалистике и обеспечении безопасности. Основанные на нейросетях системы уже позволяют фиксировать подозрительную активность злоумышленников на основе больших объемов данных и дальше возможности по предотвращению преступлений будут только увеличиваться, сообщил ТАСС руководитель Международного центра цифровой криминалистики Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН Андрей Чечулин.
«Нейросети заложили основы для нового витка развития криминалистики и сферы информационной безопасности, как и в целом для развития человечества. В криминалистике речь идет об огромном количестве разных по характеру данных, событиях операционных систем, записях с видеокамер, записях физических систем безопасности. Нейросеть может сказать, что скорее всего этот человек мог совершить преступление. Они уже делают выводы на основе доступной информации, это новый шаг, новое знание, которого до нейросетей не существовало», — рассказал Чечулин.
Он отметил, что пока нейросети только внедряются в сферу информационной безопасности и цифровой криминалистики из-за чувствительности отрасли и больших издержек ошибок. Основанные на них вспомогательные системы дают рекомендации, с помощью которых выводы делают уже специалисты, но постепенно нейросети смогут заменить человека на большем числе операций.
«Уже есть сложные разработки по поиску террористов — по подозрительности их поведения, походке, движениям, сумме того, что мы считаем неосознанным проявлением. Нейросеть все это способна воспринять и принять решение о том, что тут что-то подозрительное, по крайней мере, к этому человеку нужно привлечь внимание охраны», — добавил Чечулин.
Он подчеркнул, что присуждение Нобелевской премии Хопфилду и Хинтону именно по физике представляется логичным, так как в основе подхода к созданию нейронных сетей лежат элементы статистической физики.
«Альтернативой могла бы стать и биология, поскольку нейросеть использует принципы работы мозга. Но, вероятно, Нобелевский комитет решил, что физика все-таки ближе, чем биология», — добавил Чечулин.
Нобелевская премия в области физики за 2024 год присуждена американцу Хопфилду и канадскому ученому британского происхождения Хинтону за открытия в сфере машинного обучения. Ученые стали лауреатами премии за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие обучение машин с помощью искусственных нейронных сетей, говорится в мотивировочной части решения комитета.