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О запуске отопления во всех домах заявили в мэрии Новосибирска

Однако в части квартир может быть холодно.

Источник: Сиб.фм

Все жилые дома Новосибирска подключены к отоплению. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии 8 октября.

Однако в ряде квартир могут возникать проблемы с отоплением, что связано с внутридомовыми коммуникациями.

Мэр города Максим Кудрявцев поручил усилить взаимодействие с управляющими компаниями и оперативно решать вопросы, поступающие через все каналы обратной связи, чтобы устранить неполадки до наступления холодов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске холодная вода уже третьи сутки разливается по улице Кошурникова.

ЖКХ