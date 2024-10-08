Созданы наночастицы для точечной доставки лекарств в клетки легких

За последние десятилетия биотехнологи и химики разработали десятки типов наночастиц, которые в теории можно использовать для адресной доставки лекарств в пораженные органы и ткани тела пациентов. Они эффективно справляются с этой задачей при опытах на культурах клеток, однако их КПД при попадании в организм подопытных или пациентов резко падает в результате того, что большинство таких наноструктур отфильтровывается из кровотока печенью. Это ограничивает их применение в медицинской практике.