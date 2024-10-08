Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 8 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 8 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 8 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 октября 2024 года.

Мишустин утвердил СЭЗ в приграничье с Украиной

В отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областях введут свободную экономическую зону (СЭЗ). Бизнес сможет сократить издержки, увеличить выпуск товаров и создать новые рабочие места. Закон вступил в силу с 1 июля 2024 года.

Вынесен приговор по делу о рекордной взятке в 7,3 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Бывший следователь Марат Тамбиев приговорён к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взятку в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. Он лишён звания и не сможет занимать руководящие должности 12 лет после освобождения.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Источник: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфильд и Джоффри Хинтон за разработки в машинном обучении нейросетей. Хопфильд создал ассоциативную память, способную восстанавливать изображения в данных. Хинтон разработал метод для автономной идентификации свойств в данных.

Россияне оценили, сколько лет должны учиться школьники

Исследование показало, что 60% респондентов слышали о предложении Мединского сократить продолжительность школьного образования. Большинство выступает за 9−11 лет. 59% опрошенных без детей школьного возраста и 46% с несколькими детьми школьного возраста выступили за 9−10 лет. За 11 лет выступают 42% несколькими детьми школьного возраста.

Сын Кадырова призвал чеченских бойцов не участвовать в поп-MMA

Источник: ФК "Ахмат"

Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров осудил местных бойцов, участвующих в турнирах поп-ММА. В своём сообщении он выразил озабоченность их поведением, которое, по его словам, порочит честь народа и подрывает уважение к культуре.