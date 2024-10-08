Последние новости к вечеру 8 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 8 октября 2024 года.
Мишустин утвердил СЭЗ в приграничье с Украиной
В отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областях введут свободную экономическую зону (СЭЗ). Бизнес сможет сократить издержки, увеличить выпуск товаров и создать новые рабочие места. Закон вступил в силу с 1 июля 2024 года.
Вынесен приговор по делу о рекордной взятке в 7,3 млрд рублей
Бывший следователь Марат Тамбиев приговорён к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взятку в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. Он лишён звания и не сможет занимать руководящие должности 12 лет после освобождения.
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
В 2024 году Нобелевскую премию по физике получили Джон Хопфильд и Джоффри Хинтон за разработки в машинном обучении нейросетей. Хопфильд создал ассоциативную память, способную восстанавливать изображения в данных. Хинтон разработал метод для автономной идентификации свойств в данных.
Россияне оценили, сколько лет должны учиться школьники
Исследование показало, что 60% респондентов слышали о предложении Мединского сократить продолжительность школьного образования. Большинство выступает за 9−11 лет. 59% опрошенных без детей школьного возраста и 46% с несколькими детьми школьного возраста выступили за 9−10 лет. За 11 лет выступают 42% несколькими детьми школьного возраста.
Сын Кадырова призвал чеченских бойцов не участвовать в поп-MMA
Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров осудил местных бойцов, участвующих в турнирах поп-ММА. В своём сообщении он выразил озабоченность их поведением, которое, по его словам, порочит честь народа и подрывает уважение к культуре.