Последние новости к вечеру 8 октября 2024 года

Бывший следователь Марат Тамбиев приговорён к 16 годам строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взятку в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.) и $1,5 млн. Он лишён звания и не сможет занимать руководящие должности 12 лет после освобождения.