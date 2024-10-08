А работа не ждет: как президент России Владимир Путин отметил день рождения

ПОДАРКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫБудем сеять хлеб. В 2022 году президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил Путину трактор Belarus. Тогда лидер братского народа пошутил, что вместе с Владимиром Владимировичем будут сеять хлеб и кормить европейских политиков, чтобы те не воровали еду у украинцев. Улица в вашу честь. В 2019 году мэр столицы Южной Осетии города Цхинвал Алан Кочиев сделал лидеру страны необычный подарок. В день рождения главы государства, 7 октября, он объявил о переименовании улицы Московской в улицу Путина. Кочиев объяснил, что так он отблагодарил президента за поддержку народа Южной Осетии. Верный друг. О любви Владимира Путина к животным все давно знают. В 2017 году президент (на тот момент) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру щенка алабая. Путин с восторгом взял нового питомца на руки. Щенка назвали Верный. Неформально от коллег. В 2013 году Владимир Путин, как обычно, собирался отметить день рождения в рабочей обстановке на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Но у лидеров стран АТЭС были другие планы. Они решили устроить Путину сюрприз, пригласили его в отдельную комнату. Там президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно сыграл на гитаре Happy Birthday To You, а остальные исполнили песню. С юмором по жизни. В 2002 году президенту России вручили необычный подарок — сборник «100 анекдотов про Путина». Такой презент стал символом отношения Владимира Владимировича к юмору и самоиронии. Сборник подарил кто-то из обычных граждан. Чтоб теплее было. К 50-летнему юбилею Владимира Путина пенсионерка из Курска Надежда Бачурина связала 50-метровый шарф. За это она получила благодарственное письмо от президента. Как рассказала позже пенсионерка, весточку из Кремля она поставила в рамочку и повесила на стену.