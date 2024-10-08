А работа не ждет: как президент России Владимир Путин отметил день рождения

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 72 года. По традиции в день рождения он получает подарки и поздравления от коллег и друзей. Каждый год этот праздник становится поводом для интересных и порой необычных презентов. Вспоминаем, какие подарки вручали главе государства в честь этой даты.
Свой день рождения Владимир Путин отметил на работе. В его графике были закрытые деловые встречи и важный телефонный разговор. Вечером же, как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства состоялось неформальное общение с коллегами из других стран, которые приехали для участия в саммите СНГ. Лишь однажды этот праздник прошел вдали от обязанностей президента. В 2014 году лидер встретил день рождения в тайге, пройдя более восьми километров по гористой местности.
В Нигере Владимиру Путину в знак уважения танцоры и музыканты записали песенное поздравление. Песню назвали «Владимир Путин рулит». В тексте поздравления затрагивается тема целеустремленности и неравнодушия президента к гражданам своей страны: «Он устремлен в будущее, он освещает путь… есть проблемы, которые нужно решить, но нет печали, ради своего народа он не потерпит поражения».
Неожиданно, но поздравления Путину были адресованы даже из Украины. Вчера в центре Киева с помощью лазерного проектора на здании отеля «Украина» неизвестные вывели надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович». В сети пишут, что в трех городах Украины прошли поздравительные акции. В Киеве, Сумах и Харькове были расклеены листовки: «Путин придет, порядок наведет». В прошлом году неизвестные тоже поздравляли президента РФ лазерным шоу.
В администрации президента есть свои традиции, которые хранятся годами. Вот и в этот раз они были соблюдены. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главу РФ поздравили в узком кругу. Путину вручили открытку «с самыми лучшими человеческими пожеланиями».
Жители новых территорий в честь дня рождения Владимира Путина провели торжественные акции, флешмобы и автопробеги. В центре Донецка люди развесили плакаты с портретом президента РФ и его известными высказываниями. Многие стали участниками марафона «Добрые дела — лучший подарок президенту», в рамках которого активисты помогали пенсионерам, школам и приютам для животных.
Ксения Черепанова, социолог:
— День рождения президента для людей — это в любом случае большой праздник, вне зависимости от того, как к нему относится сам именинник. Делая подарки, проводя различные акции и флешмобы, люди хотят показать, что они готовы за ним идти.
ПОДАРКИ РАЗНЫЕ НУЖНЫБудем сеять хлеб. В 2022 году президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подарил Путину трактор Belarus. Тогда лидер братского народа пошутил, что вместе с Владимиром Владимировичем будут сеять хлеб и кормить европейских политиков, чтобы те не воровали еду у украинцев. Улица в вашу честь. В 2019 году мэр столицы Южной Осетии города Цхинвал Алан Кочиев сделал лидеру страны необычный подарок. В день рождения главы государства, 7 октября, он объявил о переименовании улицы Московской в улицу Путина. Кочиев объяснил, что так он отблагодарил президента за поддержку народа Южной Осетии. Верный друг. О любви Владимира Путина к животным все давно знают. В 2017 году президент (на тот момент) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру щенка алабая. Путин с восторгом взял нового питомца на руки. Щенка назвали Верный. Неформально от коллег. В 2013 году Владимир Путин, как обычно, собирался отметить день рождения в рабочей обстановке на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Но у лидеров стран АТЭС были другие планы. Они решили устроить Путину сюрприз, пригласили его в отдельную комнату. Там президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно сыграл на гитаре Happy Birthday To You, а остальные исполнили песню. С юмором по жизни. В 2002 году президенту России вручили необычный подарок — сборник «100 анекдотов про Путина». Такой презент стал символом отношения Владимира Владимировича к юмору и самоиронии. Сборник подарил кто-то из обычных граждан. Чтоб теплее было. К 50-летнему юбилею Владимира Путина пенсионерка из Курска Надежда Бачурина связала 50-метровый шарф. За это она получила благодарственное письмо от президента. Как рассказала позже пенсионерка, весточку из Кремля она поставила в рамочку и повесила на стену.