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Уфимцу изменила жена, и после этого он пошел на «уголовку»

Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела из-за переписки неверной жены.

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы стал фигурантом уголовного дела после измены жены. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.

Согласно версии следствия, в апреле прошлого года мужчина забрал отремонтированный мобильный экс-супруги и во время проверки качества починки обнаружил переписку, из которой выяснилось, что жена изменила ему. Уфимец сфотографировал тот самый диалог и переслал его родственнице, а потом знакомому жены.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия». Он признал вину. Материалы дела направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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