Уфимцу изменила жена, и после этого он пошел на «уголовку»

Согласно версии следствия, в апреле прошлого года мужчина забрал отремонтированный мобильный экс-супруги и во время проверки качества починки обнаружил переписку, из которой выяснилось, что жена изменила ему. Уфимец сфотографировал тот самый диалог и переслал его родственнице, а потом знакомому жены.