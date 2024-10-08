2% школ и детсадов закрыты на карантин в Нижегородской области

В области сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости — за неделю ОРВИ заболели больше 21 тысяч жителей. Чаще всего у них выявляют риновирус и микоплазму, также выделяют сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирусы.