Как победить на международной олимпиаде по астрономии? История старшеклассницы из Москвы

«Думаю, — поделилась Чуркина, — что жизнь на других планетах вполне себе может быть, но, во-первых, она скорее всего неразумная, потому что это просто вероятнее с точки зрения биологии. Во-вторых, если она даже и разумная, то все-таки будет очень сложно распознать какие-то сигналы от нее. И достаточно мала вероятность того, что две какие-то достаточно развитые цивилизации будут не только существовать одновременно, но и успеют достучаться друг до друга, учитывая огромные космические расстояния, потому что, например, в нашей галактике разумная жизнь вряд ли еще где-то существует, а до других галактик даже свет летит миллионы и миллиарды лет. Поэтому думаю, что если и есть где-то разумные существа, то, к сожалению, в ближайшее время нам не предстоит установить с ними контакт. Но очень надеюсь, очень», — заключила она.