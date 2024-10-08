Как победить на международной олимпиаде по астрономии? История старшеклассницы из Москвы

Подготовка, тренировка и отбор.
«Мой путь в астрономию начался, наверное, в начале девятого класса, сейчас я в одиннадцатом», — рассказала 16-летняя победительница Международной астрономической олимпиады Екатерина Чуркина.
«Но чтобы именно к международной олимпиаде готовиться, это началось только год назад. И наибольший вклад в подготовку внесли учебно-тренировочные сборы для кандидатов в сборную страны, которые проводили тренеры сборной России в течение года. Всего было два очных занятия и две заочных серии тестов», — уточнила она.
Отвечая на вопрос, где проходили тренировки, Екатерина рассказала, что в столице есть отдельные учебно-тренировочные сборы для членов сборной Москвы, а также сборы для кандидатов в сборную России, где ребята готовятся со всей страны: и из Новосибирской области, и из Московской, и из Татарстана. «То есть туда всех приглашают, кто прошел отбор», — сказала школьница.
«Сейчас, к сожалению, список участвующих стран достаточно ограничен в силу того, что только в основном дружественные страны приезжают. Из них, наверное, сильными конкурентами можно было бы назвать Беларусь и, кстати, Болгарию, которая тоже участвовала», — сказала Екатерина, отметив, что у них достаточно сильная сборная. «Но, думаю, из-за того, что наш формат заданий был для них непривычен, они выступили хуже, чем могли бы. Но теперь они освоятся с нашим форматом и в следующем году наверняка смогут составить достойную конкуренцию», — добавила она.
«Первое место стало для меня достаточно большой неожиданностью. То, что российская сборная выступит лучше, чем остальные, было ожидаемо, поскольку мы с форматом заданий знакомы. Но среди наших ребят я не ожидала первого места, потому что в квалификационных сериях, то есть на отборочных испытаниях, у меня по их итогам первого места не было: я была, кажется, четвертой из тех, кто поехал. Но готовилась я очень упорно», — поделилась победительница олимпиады.
«У меня, как вы понимаете, есть определенный профессиональный сдвиг, и я не знаю точно, о чем люди осведомлены, о чем нет, — сказала одиннадцатиклассница. — Поэтому мой пример может показаться глупым, но, как мне кажется, основная масса людей считает, что зимой Земля дальше от Солнца и поэтому холоднее. А на самом деле зимой Земля, наоборот, ближе всего к Солнцу, а смена времени года происходит из-за наклона земной оси».
«Думаю, — поделилась Чуркина, — что жизнь на других планетах вполне себе может быть, но, во-первых, она скорее всего неразумная, потому что это просто вероятнее с точки зрения биологии. Во-вторых, если она даже и разумная, то все-таки будет очень сложно распознать какие-то сигналы от нее. И достаточно мала вероятность того, что две какие-то достаточно развитые цивилизации будут не только существовать одновременно, но и успеют достучаться друг до друга, учитывая огромные космические расстояния, потому что, например, в нашей галактике разумная жизнь вряд ли еще где-то существует, а до других галактик даже свет летит миллионы и миллиарды лет. Поэтому думаю, что если и есть где-то разумные существа, то, к сожалению, в ближайшее время нам не предстоит установить с ними контакт. Но очень надеюсь, очень», — заключила она.
«Не знаю насчет лауреата Нобелевской премии, но я бы хотела открыть что-то или совершить какой-то прорыв, чтобы принести пользу человечеству, и чтобы меня помнили за это, внести вклад в развитие науки», — рассказала победительница международной олимпиады.
Она отметила, что это могут быть в том числе нерешенные проблемы астрономии. «Вот, например, из банального: мы до сих пор не понимаем, что такое темная материя, а именно она создает большую часть гравитации, то есть она составляет немалую долю гравитирующей массы, при этом мы ее совсем не видим. И ученые спорят, что же это, как это так. Вообще моя мечта все понять, скажем так», — уточнила она.
По ее словам, «у науки не должно быть национальности» и развитие должно происходить везде одинаково. «И неважно, работает человек из России, из США, из Китая, из Японии, все усилия в итоге должны быть просто объединены, поскольку в науке не должно быть места политике. То есть, условно, если из России буду работать, то мне так, наверное, даже удобнее, потому что все-таки моя родная страна, язык родной», — поделилась победительница международной олимпиады.
«По моему мнению, астрология — это лженаука. Во-первых, там знаки зодиака уже поехали. То есть у нас в течение 26 тыс. лет ось Земли совершает полный оборот вокруг той точки, которая перпендикулярна плоскости орбиты Земли. И те, кто, согласно канонической астрологии, родились под знаком Овна, например, могли спокойно оказаться рождены в тот момент, когда Солнце не в Овне, а в Рыбах, потому что из-за прецессии сдвинулись даты этих созвездий, — объяснила Чуркина. — Мне кажется, что видимость Солнца в каком-либо созвездии на момент рождения никак не может на что-то влиять».
Выпускница московской школы № 179 собирается поступать в Московский государственный университет. «На самом деле я по жизни программист все-таки. И скорее хотела бы связать жизнь с программированием, но при этом и не уходить от астрономии», — поделилась она. «То есть, если возможно, как-то совместить, например, космонавтику с программированием. Мне кажется, это вполне возможно. Или вообще астрономию с программированием, то есть обрабатывать данные, собирать их и обнаруживать какие-то интересные закономерности», — заключила Екатерина Чуркина.
Мила Степанян.