Суд конфисковал автомобиль у жителя Омской области за пьяную езду

В Большереченском районе Омской области 38-летнего жителя лишили автомобиля за повторную езду в пьяном виде. Установлено, что будучи уже судимым за аналогичное преступление, он в мае этого года повторно сел за руль с состоянии алкогольного опьянения.
Прокуратура инициировала рассмотрение дела с учетом ранее совершенного правонарушения. Суд назначил мужчине 240 часов исправительных работ, а также поддержал требование прокуратуры изъять у большереченца автомобиль.
Теперь «Тойота королла» будет реализован, а доходы уйдут в счет государства.
Добавим, что только за первое полугодие 2024 года в Омской области за езду в нетрезвом виде были оштрафованы более двух тысяч человек. Сумма взысканий составила более 19 миллионов рублей.