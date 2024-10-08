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Суд конфисковал автомобиль у жителя Омской области за пьяную езду

Омич лишился автомобиля из-за злостного нарушения ПДД
Источник: Комсомольская правда

В Большереченском районе Омской области 38-летнего жителя лишили автомобиля за повторную езду в пьяном виде. Установлено, что будучи уже судимым за аналогичное преступление, он в мае этого года повторно сел за руль с состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура инициировала рассмотрение дела с учетом ранее совершенного правонарушения. Суд назначил мужчине 240 часов исправительных работ, а также поддержал требование прокуратуры изъять у большереченца автомобиль.

Теперь «Тойота королла» будет реализован, а доходы уйдут в счет государства.

Добавим, что только за первое полугодие 2024 года в Омской области за езду в нетрезвом виде были оштрафованы более двух тысяч человек. Сумма взысканий составила более 19 миллионов рублей.