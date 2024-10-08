Трамваи могут запустить по железным дорогам Петербурга

Трамваи могут пустить по железнодорожным путям в Петербурге. Над разработкой этой инициативы работает «ПК Транспортные системы», которые поставляет в Северную столицу трамваи и троллейбусы. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Идея создания трамвая-поезда в Северной столице витает с начала осени. Так, в сентябре губернатор Александр Беглов заявил, что организация движения трамваем по железным дорогам позволила бы решить ряд задач.
Кстати, похожая идея уже реализована в некоторых городах Европы. Там она называется «трамтрейн». Такие вагоны между мегаполисами ходят по железнодорожным путям как электрички, а внутри городов — как трамваи. Но эксперты полагают, что перенести европейский опыт в Северную столицу будет не так просто.
— Основная сложность «трамтрейна» состоит в том, что из-за технических особенностей и требований железных дорог для них требуется специальный подвижной состав, а он в разы дороже обычного, — отметили эксперты.