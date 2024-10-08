Трамваи могут запустить по железным дорогам Петербурга

Кстати, похожая идея уже реализована в некоторых городах Европы. Там она называется «трамтрейн». Такие вагоны между мегаполисами ходят по железнодорожным путям как электрички, а внутри городов — как трамваи. Но эксперты полагают, что перенести европейский опыт в Северную столицу будет не так просто.