Суд отправил в СИЗО и под домашний арест двух экс-сотрудников центра «Патриот»

«Следствие установило, что с 2021 по 2024 годы главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили от представителя ООО “Меркурий”, осуществляющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию и санитарному содержанию Военно-патриотического парка культуры и отдыха “Патриот”, взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей. Эти средства предназначались за ослабление контроля и попустительство в рамках исполнения контракта», − отмечает СК.