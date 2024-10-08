Суд отправил в СИЗО и под домашний арест двух экс-сотрудников центра «Патриот»

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста двум бывшим сотрудникам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Следствие установило, что с 2021 по 2024 годы главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло получили от представителя ООО “Меркурий”, осуществляющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию и санитарному содержанию Военно-патриотического парка культуры и отдыха “Патриот”, взятку на сумму свыше 27,5 миллиона рублей. Эти средства предназначались за ослабление контроля и попустительство в рамках исполнения контракта», − отмечает СК.
В отношении Андрея Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Иван Трифоногло находится под домашним арестом. На имущество обвиняемых наложен арест.