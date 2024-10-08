Главные правила базового гардероба, тенденции сезона 2024-2025, список базовых вещей

Многофункциональность — важнейший пункт базового гардероба. Одежда должна быть универсальной и подходить как для повседневной носки, так и для более официальных или вечерних мероприятий. Например, одно и то же платье можно носить с кроссовками для прогулки днем и с туфлями на каблуке для вечернего выхода. Такой подход позволяет экономить время и ресурсы, так как не нужно каждый раз выбирать что-то новое для разных событий. Для того чтобы делать такие образы-трансформеры стильными, очень важна насмотренность.