9 октября — день Иоанна Богослова. По погоде можно предсказать, какой будет зима

Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова — святого, которого считают наставником иконного дела и живописцев. Он почитается за Божьего странника, так как последовал за Христом на Голгофу. Народ обращается к этому святому за покровительством в дальнем пути. Считается, что дороги, прокладываемые людьми (особенно с перекрестками), притягивают сверхъестественные силы. На них обитают покойники, нечистая сила, погибшие без церковного покаяния, ведьмы. Это их любимые пространства (одновременно и пути в другой мир). На перекрестках и дорогах нечистые играют по ночам, пляшут, пугают и морочат припозднившихся странников. Именно по этой причине человек, оказавшийся в дороге (особенно после заката), должен быть осторожным. Излюбленные жертвы нечисти — пьяные. У русского народа очень много заговоров, уберегающих от недобрых встреч на дороге.