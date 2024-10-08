9 октября — день Иоанна Богослова. По погоде можно предсказать, какой будет зима

К этому моменту нужно было заканчивать озимые посевы и следить за осадками: если первый снег выпадет, когда на вишне нет ни листочка, то скоро наступят настоящие холода.
Церковь же нынче чтит память Иоанна Богослова — святого, которого считают наставником иконного дела и живописцев. Он почитается за Божьего странника, так как последовал за Христом на Голгофу. Народ обращается к этому святому за покровительством в дальнем пути. Считается, что дороги, прокладываемые людьми (особенно с перекрестками), притягивают сверхъестественные силы. На них обитают покойники, нечистая сила, погибшие без церковного покаяния, ведьмы. Это их любимые пространства (одновременно и пути в другой мир). На перекрестках и дорогах нечистые играют по ночам, пляшут, пугают и морочат припозднившихся странников. Именно по этой причине человек, оказавшийся в дороге (особенно после заката), должен быть осторожным. Излюбленные жертвы нечисти — пьяные. У русского народа очень много заговоров, уберегающих от недобрых встреч на дороге.
А ещё в церковном предании говорится, что Иоанн являлся младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. А до этого Иоанн с Иаковом зарабатывали на жизнь простым рыболовным промыслом. Иоанн был одним из самых приближенных апостолов Иисуса, а потому, стал свидетелем многих событий, происходивших в его жизни. Именно ему Христос поручил заботу о своей матери Марии, и именно он впоследствии удалился на остров, чтобы в одиночестве поработать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и о будущих событиях.
Приметы дня: Предстоит суровая зима, если листья с деревьев опадают не чисто.
Если в этот день пойдет дождь со снегом, то в январе трижды будут сильные оттепели; если будет тепло и солнечно, тогда июнь будет холодным и дождливым.
Предстоит ясная погода, если тетерева стоят на верхушках деревьев.
Ветер дует после длительного затишья — к снегу или дождю.
Солнце садится в мутную белесую тучку — к ненастью.
Температура в течение дня одинакова — непогода сохранится.
Золотой, желтый или розовый закат — будет хорошая погода.
Яркие звезды — к приятной погоде, тусклые — к снегу или дождю.
Как только улетают грачи, выпадает снег.
Скорый листопад — к быстрому наступлению суровой зимы; но если листья остаются зелеными и долго держатся, то холода будут короткими, а морозы — несильными.
Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
Если выпадает снег, то зима наступит 21 ноября (на Михайлов день). Именины сегодня отмечают: Тихон, Владимир, Николай, Александр, Иван, Дмитрий, Афанасий.