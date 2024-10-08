«Это является пограничным инцидентом». На границе польский силовик применил огнестрельное оружие по находящимся на территории Беларуси

Также сказано, что по указанной информации проводится расследование, в ходе которого устанавливаются свидетели, пострадавшие лица от озвученных противоправных действий. В Пограничном комитете отметили, что на основании данных, которые были получены системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий, связанный с установлением личности польского военнослужащего, который, возможно, осуществил выстрел по человеку, находящемуся на территории Беларуси.