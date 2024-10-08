«Это является пограничным инцидентом». На границе польский силовик применил огнестрельное оружие по находящимся на территории Беларуси

На границе польский силовик стрелял по людям, находящимся на территории Беларуси, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
В сообщении сказано, что 7 октября, в понедельник, в информационном поле появились видеоматериалы с признаками применения огнестрельного оружия военнослужащими Польши по лицам, находящимся на территории Беларуси.
В Пограничном комитете обратили внимание на то, что по содержанию видеоролика видно, что оружие было применено непосредственно через польское инженерное заграждение, а также через проходящую за ним государственную границу Беларуси.
«Госпогранкомитет официально заявляет, что это является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Республики Польша», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также сказано, что по указанной информации проводится расследование, в ходе которого устанавливаются свидетели, пострадавшие лица от озвученных противоправных действий. В Пограничном комитете отметили, что на основании данных, которые были получены системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий, связанный с установлением личности польского военнослужащего, который, возможно, осуществил выстрел по человеку, находящемуся на территории Беларуси.
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