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В Казани демонтировали скейт-площадку в парке «Континент» после травмы ребенка

Объект убрали после обращения прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Казани ликвидировали скейт-площадку после обращения прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Речь идет о площадке в парке «Континент», где ранее получил травму головы ребенок.

В ходе прокурорской проверки на объекте выявили ряд серьезных нарушений. В частности, на объекте нашли острые предметы, трещины, открытые отверстия. Кроме того, отсутствовало ограждение.

В результате было принято решение, что скейт-площадка не соответствует требованиям. Об этом прокурор Ново-Савиновского района внес представление руководителю «Дирекции парков и скверов». После этого объект демонтировали.