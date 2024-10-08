В Казани демонтировали скейт-площадку в парке «Континент» после травмы ребенка

В Казани ликвидировали скейт-площадку после обращения прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Речь идет о площадке в парке «Континент», где ранее получил травму головы ребенок.
В ходе прокурорской проверки на объекте выявили ряд серьезных нарушений. В частности, на объекте нашли острые предметы, трещины, открытые отверстия. Кроме того, отсутствовало ограждение.
В результате было принято решение, что скейт-площадка не соответствует требованиям. Об этом прокурор Ново-Савиновского района внес представление руководителю «Дирекции парков и скверов». После этого объект демонтировали.