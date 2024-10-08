Бульвар Античный частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 9 октября 2024

Отключения света 9 октября 2024 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе. В Севастополе, например, без электричества часть бульвара Античный.
В пресс-службах компаний «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей, включая трансформаторные подстанции. В ведомствах также отметили, что график отключений может корректироваться.
Отключения света в Симферополе 9 октября 2024
с 8.00 до 17.00 80.
улица Бетховена, 2−28, 3−29;
переулок Гравийный, 1−13;
улица Крупской, 26−40, 21−49;
улица Стахановцев, 14−24, 27−41;
улица Чайковского, 20−22, 17/26−17;
улица Морская, 2−64, 7−13;
улица Лесная, 21−23;
улица Промышленная, 42;
переулок Морской, 2−10, 1−7;
улица Осипенко, 32/3, 32/4, 38/1 по ГП, 48−54, 60−64,
33/2, 49−65, 69;
улица Оленчука, 2−40, 25−59;
улица Алексеева, 24, 28−34, 7−29, 35;
переулок Дальний, 2−10, 16А, 5−9/18;
улица Центральная, 2−16А, 1−15;
переулок Малосадовый, 16;
проезд Ближний, 1, 2−8, 5−9;
улица Клубная, 1−9.
улица Ковыльная, 2−14, 7−13;
улица Межевая, 4, 3−9;
улица Огородная, 2−14, 1−17.
Отключения света в Евпатории 9 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
переулок Светлый, 2−26;
улица Сиреневая, 8−76;
улица Надежды, 75, 77;
переулок Малый, 1;
переулок Ломаный, 8−24;
площадь Металлистов, 2а, 4, 6, 24, 26, 27, 29;
улица Интернациональная, 1−64;
улица Караева, 12−22б;
улица Красноармейская, 32−40, 39−49/43;
улица Матвеева, 18/3, 18а, 20, 30;
улица Хлебная, 4−14;
улица Татарская (Металлистов), 29−39, 44−52;
улица Поворотная, 6−16, 44−52;
улица Средняя, 1−9;
улица Степовая, 1−11/30/5.
Отключения света в Алуште 9 октября 2024.
нет плановых отключений.
Отключения света в Ялте 9 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
город Ялта:
улица Кирова, 21, 26−32;
улица Лукомского, 19;
улица Аверкина, 16А;
улица Щорса, 4 В, 9, 10, 10Д, 11−15, 16, 18, 19, 21, 27, 29.
Отключения света в Керчи 9 октября 2024
с 8.00 до 17.00.
улица Галины Петровой, 5;
СНТ «Дары природы»;
улица Восход, с. 2 ул. 4 уч.1, с. 7 ул. 11;
улица Генерала Косоногова, 5б, 9, 26−58;
улица Нижняя, 1а-33;
улица Верхняя, 1а-49, 2а-14, 28−46.
Отключения света в Джанкое 9 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
город Джанкой:
улица Свердлова, 24.
село Тутовое.
село Дмитриевка.
село Ближнегородское:
улица Ленина,
улица Центральная,
улица Школьная.
село Мартыновка.
Отключения света в Феодосии 9 октября 2024.
с 8.00 до 17.00.
город Феодосия:
улица Хасановская, 1−12, 14;
улица Баранова, 18−58, 21−33, 37, 37а;
улица Вересаева, 62, 69; улица Московская, 51, 53;
Симферопольское шоссе., 24е.
улица Челнокова, 53а, 56а, 56б, 58а, 62,
переулок Школьный, 1−11;
улица Достлук, 23.
село Ближнее:
улица Красная, 1−9, 6−18;
улица Феодосийская, 2−42, 21−41;
улица Лермонтова, 1−9, 8а, 12б, 12 В, 40, 42;
улица Красная, 1−9, 6−18;
улица Феодосийская, 2−42, 21−41;
улица Лермонтова, 1−9, 8а, 12б, 12 В, 40, 42;
улица Подгорная, 2−14;
переулок Школьный, 1−11;
улица Партизанская, 1−29, 8−22;
улица Дружбы, 1−20;
улица Заречная, 1−22;
улица Новая, 1−5;
ООО «Завод марочных вин “Коктебель” (насосная,
тракторная бригада № 3);
пгт Коктебель:
СПК «Ветеран Коктебеля»;
гора Клементьева: ГУП РК ЦПС.
Отключения света в Севастополе 9 октября 2024
с 9.00 до 17.00 (на 1−1,5 часа).
СНТ «Горный», 140, 46, 248, 78, 410, 266, 420, 246, 268, 34, 390, 200, 11, 85, 265, 35, 217, 219, 235, 7, 269, 165, 324-А/1, 197, 229;
СНТ «Техника», 20−30, 226, 72, 46, 64, 58−60, 66, 42, 50−52, 4−10, 34, 14−16, 37, 71−73, 27, 67, 53-А, 5−9, 51−53, 57, 45, 13−15, 39, 33−35, 61−65, 2, 1069;
СНТ «Южный экспресс», 9, 10-А, 50-А, 22, 28−30, 34, 46, 52, 60, 25-А, 5, 9, 71, 75, 553, 1019, 1051;
СНТ «Чайка-89», 18-А, 2, 8, 16−18, 30, 42, 56−62, 414, 11, 17, 21, 33, 65, 857−859, 899, 911;
СНТ «Таврия», 348, 104, 130, 1110, 34, 294, 312, 296, 340, 344−346, 244, 268, 306, 984, 200, 230, 202, 24-А, 24, 316, 178, 10, 20, 100, 242, 41−43, 157, 165, 113, 1111, 589, 119, 347, 149, 303, 295, 317, 307, 345, 585, 299, 195, 275, 217, 315, 243, 1125, 215;
СНТ «Декоративное», 2−4, 8, 20, 44, 226, 1054−1056, 1, 4, 9, 13, 39, 425;
СНТ «Специалист», 4, 1160, 1161;
СНТ «Кипарис», 2, 226, 7-А;
СНТ «Гераклея-2», 37;
СНТ «Гранат», 158, 296, 259-Б, 161, 295, 979;
СНТ «Селена», 219;
улица Монастырское шоссе, 59/22, 248, 59/19, 59/22-А, 59/14/2, 59/4/2, 59/4/1, 45, 27;
СНТ «Троллейбусник −1», 28, 54, 112, 120, 17, 27−29, 33, 45, 59, 77, 117, 121, 200, 1020, 179, 183−185, 189, 199, 207, 217, 10;
СНТ «Сапун-Гора», 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216, 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437−1439, 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А, 1709, 1211- 1213, 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469;
улица Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42−46, 25, 31−35, 39, 259;
улица Командира Малахова, 3;
улица Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;
переулок Берманский, 12, 18;
улица 51-й Армии, 11;
улица Летчицы Себровой, 30-А, 38-Б, 26−28, 21−23, 35;
улица Полковника Закуренкова, 11, 43;
улица Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57;
улица Евгении Захаровой, 18, 33-А;
улица Подполковника Бондаря, 11;
улица Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;
улица Танкиста Ревкова, 28, 31;
переулок Блиндажный, 1−3, 9;
переулок Кирьянова, 32;
улица Ильи Поликахина, 16, 1, 21;
улица Подполковника Баранова, 43;
переулок Кирьянова, 33-А;
улица Разведчика Евглевского, 4;
улица Художника Мальцева, 12, 9;
улица Летчика Соколова, 12;
улица Владимира Папидзе, 12, 20, 27;
улица Райкунова, 7-А, 13, 17;
улица Лейтенанта Миронова, 18, 23;
улица Александры Федоринчик, 8−10;
улица Бориса Гульнова, 12, 18;
улица Подполковника Яковлева, 1;
улица Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;
улица Майора Моздалевского, 6;
улица Вилора Чекмака, 7;
улица Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29−31;
улица Валентина Ходырева, 16,5,15;
улица Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;
улица Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;
улица Льва Морозова, 18.
с 8.00 до 17.00.
улица Короленко 14−24, 45-а, 41-а, 43-а, 23−75, 32−54, 65-а;
улица Лобанова 17−27, 19-а, 18-а, 22, 24;
улица Макаренко 12−2, 10−22, 9−23;
переулок Макаренко 2−10;
улица Николая Музыки 31-а, 35/1, 31−59;
улица Нины Ониловой 26−60, 55−61;
улица Коробкова 14, 20−28;
проезд Коробкова 2−60, 58-а, 60-а, 1−63;
проезд Короленко 2;
проезд Бастионный 2−8, 1−9;
улица Ватутина 30−84, 23-к, 23-ж, 23−53, 55-а;
проезд Лобанова 2−10, 3−21;
улица Хабаровская 2−8, 1−5;
улица Челябинская 2−12, 1-а, 1−9;
проезд Челябинский 2-а, 2−6;
улица Якова Ивана 26−40, 15−19;
проезд Якова Ивана 2−14, 1−17;
улица Капитанская, 1;
с 11.00 до 18.00.
с. Терновка.
с. Родное.
с 8.00 до 17.00.
ЗАО С. Перовской уч.112/1,уч.156,пай.654,кад.1770,1792,1846−1850,1858−1860,1890, уч.7,уч.13/1,уч.109,кад.653,797, 1785,1849−1853,1859;
улица Богданова 69-а/46;
СНТ Парус-1 уч.52;
улица Весенняя 4-а, 4-б, 6-а, 6-б, 6-в, 32-а, 36-а, 2−42,48−52,56−58,1−61, 65−69 («Консоль ЛТД», «теплицы», «Черноморнефтегаз»);
улица Некрасова 8-а, 2−8, 1−35.
с 8.00 до 17.00.
улица Бирюзовая 4,10−16;
улица Изумрудная 2-а, 2-б, 2-в, 2−10, 7-а, 9-а, 9-б, 13-а, 13-б, 1,5−11;
улица Адмирала Грейга 6−10,14, 17-б, 17-б/1,19-а, 3, 5/4,9/8,519,23;
улица Маковая 4−6;
улица Морпортовская 4,10−12,18−20, 19−27;
улица Полынная 3-а, 3;
улица Штурвальная 4−12, 7−13;
бульвар Античный 14-а, 2,6−10,14−16,20−24;
улица Морпортовская 4−6, 15−19,23;
улица Бирюзовая 2,6−8, 1−3;
ТСН «Волга» уч.28,уч.50, уч.51,уч.95,уч.99;
улица Авиационная 2−20, 9−13;
улица Ольховая 4−6;
улица Арцеулова 14;
СТ Ромашка уч.32, уч.29;
улица Штурвальная 13.