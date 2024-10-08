Олбани
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону от инсульта спасли мужчину с «синдромом салона красоты»

В Ростове мужчина едва не заработал инсульт после посещения парикмахерской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове от инсульта спасли мужчину с «синдромом салона красоты». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, 49-летний мужчина обратился к медикам с жалобой на острую боль в шее. Его отправили на УЗИ, где выяснилось, что у пациента расслоение стенки артериального сосуда с гематомой между ними. Это является одним из факторов вероятности вызывающий инсульт. Причиной такого недуга стало посещение салона красоты, а именно переразгибанием шейного отдела позвоночника при мытье головы в раковинах парикмахерских.

Медики назначили необходимое лечение.