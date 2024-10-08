В Ростове-на-Дону от инсульта спасли мужчину с «синдромом салона красоты»

Согласно опубликованной информации, 49-летний мужчина обратился к медикам с жалобой на острую боль в шее. Его отправили на УЗИ, где выяснилось, что у пациента расслоение стенки артериального сосуда с гематомой между ними. Это является одним из факторов вероятности вызывающий инсульт. Причиной такого недуга стало посещение салона красоты, а именно переразгибанием шейного отдела позвоночника при мытье головы в раковинах парикмахерских.