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Госстандарт Беларуси запретил продажу одежды польских брендов Reserved и Sinsay

Некоторая одежда брендов Reserved и Sinsay попала под запрет в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил продажу одежды польских брендов Reserved и Sinsay. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что под запрет попали некоторые детские вещи польского бренда Reserved. Речь идет про жилет для детей (ясельная группа). Говорится, что показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для подкладки третьего слоя составил 1,5%. Также под запрет попала детская куртка указанного бренда из-за показателя «гигроскопичность».

Госстандарт запретил продавать в Беларуси две куртки для детей бренда Reserved. Фото: danger.gskp.by

В ведомстве добавили, что две женские пижамы польского бренда Sinsay попали под запрет из-за показателя «гигроскопичность». Ввозить и продавать все указанные товары запрещено в Беларуси с 14 октября 2024 года.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси две женских пижамы бренда Sinsay. Фото: danger.gskp.by

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