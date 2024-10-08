Госстандарт Беларуси запретил продажу одежды польских брендов Reserved и Sinsay. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что под запрет попали некоторые детские вещи польского бренда Reserved. Речь идет про жилет для детей (ясельная группа). Говорится, что показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для подкладки третьего слоя составил 1,5%. Также под запрет попала детская куртка указанного бренда из-за показателя «гигроскопичность».
В ведомстве добавили, что две женские пижамы польского бренда Sinsay попали под запрет из-за показателя «гигроскопичность». Ввозить и продавать все указанные товары запрещено в Беларуси с 14 октября 2024 года.
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