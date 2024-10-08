Госстандарт Беларуси запретил продажу одежды польских брендов Reserved и Sinsay

В сообщении сказано, что под запрет попали некоторые детские вещи польского бренда Reserved. Речь идет про жилет для детей (ясельная группа). Говорится, что показатель «гигроскопичность» при норме не менее 6% для подкладки третьего слоя составил 1,5%. Также под запрет попала детская куртка указанного бренда из-за показателя «гигроскопичность».