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Шопинг «вслепую»: как избежать ошибок при покупке одежды онлайн

Если раньше к онлайн-шопингу относились с недоверием, то сегодня это самый популярный способ совершения покупок. Однако он имеет свои особенности, и не всегда красивая картинка вживую выглядит так же и соответствует заявленным характеристикам. Чтобы не промахнуться с покупкой и приобретать действительно хорошие вещи, нужно знать несколько важных правил. Рекомендациями по шопингу «вслепую» с «Вечерней Москвой» поделилась дизайнер Сара Мегре.

Если раньше к онлайн-шопингу относились с недоверием, то сегодня это самый популярный способ совершения покупок. Однако он имеет свои особенности, и не всегда красивая картинка вживую выглядит так же и соответствует заявленным характеристикам. Чтобы не промахнуться с покупкой и приобретать действительно хорошие вещи, нужно знать несколько важных правил. Рекомендациями по шопингу «вслепую» с «Вечерней Москвой» поделилась дизайнер Сара Мегре.

Изучайте карточку товара более детально

По словам эксперта, есть несколько характеристик, которыми не следует пренебрегать при выборе товара:

общий рейтинг продавца;рейтинг самого товара;комментарии покупателей;отзывы с реальными фото.

— Учитывая их, промахи в вашей покупке будут сведены до минимума, — считает Мегре. — Как правило, по комментариям покупателей становится понятно о наиболее распространенных проблемах или, напротив, главных достоинствах вещи.

Также важно посмотреть на коммуникацию продавца и покупателей: практически на всех интернет-площадках предусмотрена связь с продавцом, чтобы задавать интересующие вопросы, заметила дизайнер.

— Как выстроены диалоги, как быстро продавец отвечает, какие вопросы чаще задают по этому товару — все это тоже нужно учитывать, — подчеркнула она.

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Сравнивайте цены

Часто у интернет-магазинов есть похожие линейки вещей, рассказала дизайнер. Они будут схожи по составу, цвету и фактуре, однако стоимость их может сильно отличаться.

— Ориентироваться стоит на среднюю стоимость вещи на рынке: если цена подозрительно низкая, это повод более детально изучить характеристики вещи и задать дополнительные вопросы продавцу. Если же цена неоправданно завышена, тогда есть смысл посмотреть похожую модель у другого продавца, — заверила Мегре.

По мнению собеседницы «ВМ», качественная вещь не может стоить дешево. Исключение может составлять сезонная распродажа или появление акции у крупных селлеров с именем, которые могут за счет большого объема и остатков устроить распродажу.

— В других случаях небольшая стоимость, как правило, говорит о низком качестве. Не стоит выбирать самые дешевые вещи: как правило, это всегда в результате выходит дороже, — рекомендует дизайнер.

Не пренебрегайте размерной сеткой

Не стоит игнорировать размерную сетку, которую указывают продавцы, — эта информация также учитывается в карточке товара, посоветовала эксперт:

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— Однако люди привыкли ориентироваться на усредненные размеры S, M, L, полагая, что у всех продавцов эти размеры имеют одинаковые показатели. На деле же не все вещи идут размер в размер: какие-то могут маломерить, а какие-то, наоборот, большемерить. Как правило, в комментариях к товару об этом могут написать, но если вы дополнительно сверите указанные размеры с вашими показателями, вы избежите разочарования и дополнительных проблем при получении вещи неподходящего размера.

Сезонный лайфхак

Самые выгодные варианты можно приобрести в момент сезонных распродаж, поделилась дизайнер.

— Да, возможно, летом вам не пригодится зимняя верхняя одежда или теплая обувь, но так как эти вещи имеют высокую стоимость в свой сезон и в любом случае понадобятся вам при наступлении холодов, лучше заложить на это бюджет и купить вещь вне сезона. Также, согласно исследованиям, стоимость вещей действительно ниже в ноябре, в сезон «черных пятниц». Помните об этом, когда соберетесь приобретать нужные вам вещи, — заключила Мегре.