Шопинг «вслепую»: как избежать ошибок при покупке одежды онлайн

— Однако люди привыкли ориентироваться на усредненные размеры S, M, L, полагая, что у всех продавцов эти размеры имеют одинаковые показатели. На деле же не все вещи идут размер в размер: какие-то могут маломерить, а какие-то, наоборот, большемерить. Как правило, в комментариях к товару об этом могут написать, но если вы дополнительно сверите указанные размеры с вашими показателями, вы избежите разочарования и дополнительных проблем при получении вещи неподходящего размера.