Авторитет СНГ последовательно укрепляется — Путин

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Содружество Независимых Государств развивается, благодаря усилиям участников этой организации и их руководителей растет авторитет этого международного объединения в мире, заявил в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-участников СНГ в широком составе президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Содружество Независимых Государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление Содружества. Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения», − подчеркнул президент России.
Руководствуясь принципами взаимопонимания, равноправия и добрососедства государства-члены СНГ добиваются успехов в разрешении стоящих перед ними основных задач, прежде всего в сфере повышения благосостояния и качества жизни своих граждан, отметил Путин.
«Во многом именно благодаря этому нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за долгие годы проживания в составе единого государства экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи», − указал президент РФ.
Особо Путин отметил значение гуманитарных связей в Содружестве.
«Мы все понимаем важность сохранения памяти об общей истории и многое для этого делаем. В следующем году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи по итогам нашего заседания будет принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности», − заявил президент России.
Ранее состоялось заседание Совета в узком составе, на котором было проведено обсуждение насущных проблем сотрудничества в рамках организации, состоялся обмен мнениями по различным региональным и международным проблемам, были согласованы ключевые решения по дальнейшему развитию СНГ как в краткосрочной, так и долговременной перспективе.
«Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации. Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры, и мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», − указал Путин.
«Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году и масштабный план соответствующих мероприятий. Мы благодарны всем присутствующим здесь коллегам за поддержку и деятельное участие в работе по их реализации», − подчеркнул президент России.