Авторитет СНГ последовательно укрепляется — Путин

«Мы все понимаем важность сохранения памяти об общей истории и многое для этого делаем. В следующем году отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи по итогам нашего заседания будет принято совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности», − заявил президент России.