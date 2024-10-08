Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей Microsoft Corporation за неудаление запрещенной информации, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Постановлением суда Microsoft Corporation признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей», — уточнили в суде.
Протокол в отношении компании составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).
Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что, если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.