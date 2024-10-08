Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн руб за отказ удалить запрещенный контент

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что, если после уведомления интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации в течение суток, она может быть оштрафована в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.