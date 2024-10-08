The Doors отметят 60-летие релизом альбомов и книги

В честь 60-го юбилея The Doors будут также проведены выставки и инсталляции, находящиеся на стадии завершения. Кроме того, Денсмор заметил, что хотел бы отыграть праздничный концерт в лос-анджелесском зале Hollywood Bowl, где коллектив выступал в 1968-м.