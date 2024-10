The Doors отметят 60-летие релизом альбомов и книги

22 ноября на виниле увидит свет сборник The Doors 1967−1971, куда войдут шесть студийников, изданных при жизни фронтмена команды Джима Моррисона, сообщает Billboard. 29 ноября выйдет издание из четырех пластинок Live in Detroit, записанное 8 мая 1970-го на площадке Cobo Arena в Детройте. По словам продюсера Джеффа Джампола, это шоу из 25 песен было самым длинным выступлением The Doors.