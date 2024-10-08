Экс-следователя Тамбиева осудили на 16 лет за рекордную взятку в биткоинах

Перед началом заседания журналистам, собравшимся на 4-м этаже Балашихинского горсуда, разрешили пообщаться с подсудимыми, которых завели в стеклянный «стакан». Кристина Ляховенко от камер отвернулась и рассматривала железную дверь с зеленой светящейся надписью «выход». Заметив в зале пришедших поддержать ее подруг, она начала улыбаться и заметно повеселела. В зале дежурили полицейские, у одного из которых был автомат.