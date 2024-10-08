Tekashi 6ix9ine подписал контракт на 6 миллионов долларов с лейблом Kartel Music

Миллион исполнитель получит за свой предстоящий лонгплей, который запишет с мексиканскими музыкантами, передает TMZ. Оставшиеся деньги будут выплачены рэперу в ходе тура по США, Мексике, Центральной и Южной Америке. Ожидается, что Tekashi 6ix9ine заработает 250 тысяч долларов за каждый концерт.