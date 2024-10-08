Эксперт: современная «большая» наука невозможна без машинного обучения и нейросетей

«Я очень рада, что в этом году по физике премию присудили за открытие в области машинного обучения с использованием нейронных сетей. Работы Джона Хопфилда и Джеффри Хинтона заложили основу для современного машинного обучения, которое активно развивается последние 15 лет. Сейчас в науке одно из ключевых направлений — это разработка систем для автоматической обработки и анализа данных в реальном времени, поступающих с больших экспериментальных установок», — рассказала Шрайбер.