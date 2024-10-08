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Суд оштрафовал вдову Маслякова за злоупотребление свободой массовой информации

Таганский суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану за административное правонарушение.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Таганский суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану за административное правонарушение, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Столичный суд привлек к административной ответственности главного редактора телеканала “КВН ТВ” Светлану Анатольевну Маслякову. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей», — уточнили в суде.

Главный редактор канала признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).