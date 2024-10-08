Суд оштрафовал вдову Маслякова за злоупотребление свободой массовой информации

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Таганский суд Москвы оштрафовал вдову Александра Маслякова Светлану за административное правонарушение, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Столичный суд привлек к административной ответственности главного редактора телеканала “КВН ТВ” Светлану Анатольевну Маслякову. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей», — уточнили в суде.
Главный редактор канала признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).