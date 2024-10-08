24 мигрантов-нелегалов, проживающих в Уфе, будут выдворены из России

Было возбуждено 67 уголовных дел по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Выявлено 44 иностранцев, которые нарушили режим пребывания на территории страны. 20 человек будут выдворены из России в принудительном порядке, четверо — выдворены в форме самостоятельного контролируемого выезда, троим назначили административные штрафы без выдворения.