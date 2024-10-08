24 мигрантов-нелегалов, проживающих в Уфе, будут выдворены из России

В Уфе с 30 сентября по 6 октября прошла операция «Нелегал-2024». Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Стражи порядка выявили и пресекли 141 нарушение, среди которых пять фактов фиктивной регистрации иностранцев и 69 административных правонарушений.
Было возбуждено 67 уголовных дел по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Выявлено 44 иностранцев, которые нарушили режим пребывания на территории страны. 20 человек будут выдворены из России в принудительном порядке, четверо — выдворены в форме самостоятельного контролируемого выезда, троим назначили административные штрафы без выдворения.
За работу без оформления разрешений привлекли к ответственности шестерых мигрантов.
За предоставление жилья мигрантам-нелегалам к административной ответственности привлекли 15 граждан России.
— Четыре работодателя привлечены к ответственности за незаконное привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности, — сообщает МВД.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.