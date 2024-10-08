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Придется демонтировать: в следующем месяце начнется реконструкция уфимского памятника Салавату Юлаеву

В Уфе в ноябре демонтируют и начнут реконструировать памятник Салавату Юлаеву.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе реконструкцию памятника Салавату Юлаеву начнут в ноябре. Об этом на заседании комитета парламента Башкирии по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту рассказал глава регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия Салават Кулбахтин.

В настоящее время, сообщил специалист, проектная документация проходит последние согласования в Главном управлении государственной экспертизы. Планируется реконструкция не только памятника, но и кургана — основного фундамента.

Памятник при этом придется демонтировать. Стоимость работ, которые, как предполагается, займут год, оценивают примерно в 300 миллионов рублей.

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